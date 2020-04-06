Мурашко заявил о запоздалых мерах против коронавируса в Коми и Пермском крае

В Республике Коми и Пермском крае следовало раньше принять меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«На мой взгляд, вот республика Коми. Нужно было начать все меры чуть раньше. Наверное, Пермь можно упомянуть в том числе. Они, конечно, не в такой ситуации как Коми, но тем не менее. Можно еще ряд территорий приводить», – сказал Мурашко в эфире программы «Познер» на Первом канале, сообщает РИА «Новости».

«В принципе мы видим, что уровень осознания проблемы и скорость принятия мер профилактических, усилений определенных учреждений медицинских идет с разной скоростью. Вот это тема, которую сегодня правительство фактически в ежедневном режиме не то что держит на контроле, а фактически управляет ей», – добавил глава ведомства.

Минздрав Республики Коми объявил о срочном поиске медперсонала в Эжвинскую городскую больницу, где произошла вспышка коронавируса.

По данным на 3 апреля в Эжвинской городской больнице заболели 55 человек. По состоянию на 6 апреля в Коми выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом.

«В Эжвинскую городскую больницу для лечения больных коронавирусной инфекцией срочно требуются врачи хирурги, терапевты, пульмонологи, фармаколог. Имеется потребность в медицинских сестрах и санитарках», – говорится в сообщении на сайте Минздрава Коми.

Иногороднему медперсоналу предоставят гостиницу и питание. Средняя зарплата на одну ставку для врачей – от 80 тыс. рублей, медсестер и санитарок – от 42-43 тыс. рублей.

Ранее политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, что недостатки общей координации усилий по борьбе с коронавирусом и неготовность решать социальные проблемы населения в нынешних условиях стали, по всей видимости, причиной отставки главы республики Коми Сергея Гапликова.

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая заражения коронавирусом нового типа в 49 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.