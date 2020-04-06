Уральские казаки присоединились к борьбе с коронавирусом

«Казачество – это такая прослойка населения России, которую не надо звать в трудный момент. Они всегда там, где есть серьезные проблемы», – заявил газете ВЗГЛЯД координатор движения «Волонтеры-медики» в Свердловской области Павел Чигвинцев. Он рассказал о том, как казаки помогают людям пожилого возраста в условиях режима самоизоляции.

«Представители казачества Свердловской области обратились с предложением о содействии, после чего их включили в Объединенный штаб помощи пожилым людям. В данном случае к нам присоединились уже взрослые, состоявшиеся мужчины в форме. У многих есть награды, у некоторых – реальный боевой опыт», – отметил Павел Чигвинцев.

По его словам, взаимодействие с казаками было налажено в конце марта. Первое время они работали в связке с опытными волонтерами и проявили себя очень дисциплинированно.

«Они прекрасно умеют общаться с заявителями, беспрекословно выполняют все требования санитарно-эпидемиологической безопасности – носят маски и перчатки, ответственно относятся к антисептической обработке рук до и после выездов к пожилым людям. То есть с достоинством выполняют все функции обычных волонтеров», – пояснил собеседник.

Ранее к региональному штабу помощи пожилым людям присоединились представители сводной группы казаков «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» (СКВРиЗ), «Оренбургское воисковое казачье общество», «Всевеликое воинство Донское», «Двуглавый орел», «Союз добровольцев Донбасса», «Уральское казачье войско».

После инструктажа по технике безопасности и общению с пожилыми людьми казаки присоединились к доставке продуктов и лекарств пожилым людям по месту проживания.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, умерли два человека. Общее число инфицированных в России достигло 6343 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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