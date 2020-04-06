Утвержден максимальный объем средств для обращений о кредитных каникулах

Правительство утвердило максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии из-за коронавируса, имеют право обратиться за кредитными каникулами, следует из постановления кабинета министров.

Максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям – 300 тыс. рублей, для автокредитов – 600 тыс. рублей, передает ТАСС.

Предельный размер для кредитов, выданных не для предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, – равняется 1,5 млн рублей.

Также правительство утвердило методику расчета доходов заемщика, который сможет претендовать на кредитные каникулы. В документе указывается, что среднемесячный доход рассчитывается на основании информации, предоставленной заемщиками федеральными органами исполнительной власти, государственными органами, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.

1 апреля депутаты Госдумы приняли закон о праве пострадавших от коронавируса индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также граждан на кредитные каникулы.

На прошлой неделе Путин в ходе своего обращения к россиянам предложил объявить кредитные каникулы для граждан.

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