За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло почти на 80 тыс. человек

Почти 80 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в мире за сутки, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ сообщает, что за сутки число зараженных увеличилось на 79 тыс. 332 человека и составило 1 млн 51 тыс. 635 человек (в Европе – 583 тыс. 141 человек). Умерли 56 тыс. 985 человек, из них 6 тыс. 664 человека – за последние сутки, передает РИА «Новости».

Напомним, по данным портала Worldometer, число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек еще 2 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.