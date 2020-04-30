В Подмосковье собрались регламентировать продажу медицинских масок

Власти Московской области могут разработать регламент, по которому один человек не сможет покупать более 10-20 медицинских масок, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Нам нужно предусмотреть такой регламент, который я подпишу, чтобы человек, приходящий в аптеку, не покупал маски впрок коробками. Нужно, чтобы аптеки выдавали по 10-20 масок. Давайте внимательно посчитаем, чтобы не получилось так, что человек пришел в аптеку, а масок нет», – передает слова Воробьева ТАСС.

Он добавил, что жителям области бесплатно раздали порядка 500 тыс. защитных масок за две недели.

«Мы продолжим акцию по бесплатной раздаче масок. За прошедшие две недели раздали полмиллиона. Дал команду сделать еще столько же», – сказал Воробьев.

Ранее стало известно, что власти Московской области намерены ввести обязательное ношение защитных масок при выходе из дома.

Кроме того, сообщалось, что в Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками, украдено 600 коробок.