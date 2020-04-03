РФПИ передал США систему тестирования на коронавирус

США передана российско-японская система тестирования на коронавирус, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он заявил о необходимости «укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю». Дмитриев считает, что наступило время «хороших жестов».

Он назвал коронавирус «глобальной проблемой», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Мы хотим поддержать США», – заявил он.

Дмитриев считает переданные США «мобильные» системы «одними из лучших в мире». По его словам, ими можно «тестировать 20 пациентов в час».

Глава РФПИ заявил, что государствам нужно вместе бороться против коронавируса, «как мы сражались против общего врага во Второй мировой войне». Он призвал «отложить в стороны политические трудности, непонимание и помогать друг другу».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему США критически необходима российская помощь.

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