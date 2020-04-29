Попова объяснила, почему важно не заболеть COVID-19

Коронавирусом важно не заболеть, так как на сегодняшний день неизвестно, какие будут последствия от перенесенной инфекции, пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Так как совершенно неизвестно, как будет протекать заболевание у каждого человека, насколько тяжело и каковы последствия, осложнения, которых мы сегодня еще не видим, то, на мой взгляд, главное сегодня все-таки - не заболеть, сберечь свое здоровье, здоровье близких и не попасть в ту ситуацию, когда вы вынуждены будете лечиться», – приводит слова Поповой РИА «Новости».

Она также отметила, что популяционный иммунитет может быть достигнут двумя путями: один после перенесенного заболевания, второй – через специфическую профилактику посредством вакцинации.

«Сегодня вакцины пока нет нигде, ее нет в мире. Поэтому мы говорим только о наличии иммунитета после перенесенного заболевания», – сказала глава ведомства.

Ранее Попова заявила, что россияне смогут вернуться к обычной жизни, если будут соблюдать все ограничения, но останутся некоторые особенности.