Попова предупредила об особенностях жизни после коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне смогут вернуться к обычной жизни, если будут соблюдать все ограничения, но останутся некоторые особенности.

«Соблюдение всех правил сегодня, безусловно, приведет к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной нашей жизни, но с определенными особенностями, которые, безусловно, будет диктовать этот вирус», – заявила Попова в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Она также объяснила, что решение о продлении ограничений было принято, поскольку вирус передается от человека к человеку.

«Наши предложения, которые были приняты, вы знаете, что продление состоялось, основывались на том, что для нового вируса важны два аспекта. Первое это то, что он передается от человека к человеку и передается достаточно быстро... и то, что он достаточно долго живет на поверхностях», – пояснила глава ведомства.

Разобщение было необходимо, чтобы прервать передачу инфекции, уточнила Попова.

Она подчеркнула, что введенные из-за эпидемии ограничения позволили сохранить жизнь и здоровье людей старшего поколения. По ее словам, за два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России был значительно снижен темп прироста заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что любое несоблюдение режима ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, приведет к возврату к жестким мерам.

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