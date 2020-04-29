Трубоукладчик «Академик Черский» направился к Балтийскому морю

Способный достроить газопровод «Северный поток – 2» трубоукладчик «Академик Черский» огибает Данию и приближается к Балтийскому морю, следует из данных портала Vesselfinder.

При этом пунктом назначения указана Находка, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе сообщалось, что судно-трубоукладчик держит курс на север вдоль Атлантического побережья.

Ранее судно неоднократно меняло курс. Эксперт Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что трубоукладчик целеустремленно идет в Балтийское море, чтобы закончить там «Северный поток – 2». Разные цели маршрута объясняются желанием избежать санкций США.