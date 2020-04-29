«Мемориал» выплатил первые 300 тыс. рублей штрафов

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что выплатил первые 300 тыс. рублей штрафов за отсутствие маркировки иностранного агента.

Так, глава совета «Мемориала» Александр Черкасов 27 апреля оплатил три штрафа по 100 тыс. рублей, которые ему назначил Тверской суд Москвы, передает «Интерфакс».

«Штрафы назначили за немаркировку Facebook-аккаунта ингушского представительства «Мемориала», твиттера организации, сайта о незаконном профилактическом учёте на Северном Кавказе», – говорится в сообщении.

При этом в «Мемориале» пообещали, что жалоба на штрафы будет подана в ЕСПЧ.

Всего Роскомнадзор выписал 28 протоколов Международному Мемориалу и правозащитному центру «Мемориал» за немаркировку 13 интернет-ресурсов организаций и блога на сайте «Эха Москвы», который ведет редакция сайта радиостанции. Организациям назначили 4,7 млн рублей штрафов. Из них выплачены в общей сложности 2,7 млн рублей. Деньги на это были собраны через краудфандинг.

На 6 мая назначено рассмотрение очередных апелляций в Мосгорсуде.

В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов, в том числе и о признании иноагентами физлиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентом и получающих финансирование из-за рубежа. Согласно закону, в выходных данных зарегистрированного СМИ-иноагента должно содержаться указание на то, что оно создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Международный «Мемориал» внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр «Мемориал» находится в нем с 2014 года.