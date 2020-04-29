ЭИСИ рассказал о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел примеры новых региональных практик по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы, сообщается на сайте ЭИСИ.

Авторы исследования отметили некоторые региональные практики по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

Так, в Ярославской области перепрофилирована городская больница на 60 коек, в Брянской области переоборудован акушерский корпус в госпиталь, в Республике Бурятия подготовлены «ковидные» койки в центральных районных больницах, в Республике Мордовия развернуто 700 коек, в Самарской области поступило восемь новых аппаратов ИВЛ, в Еврейской автономной области открыт второй госпиталь для лечения больных коронавирусом, во Владимирской области развернуто 689 коек для больных COVID-19.

В Ханты-Мансийском автономном округе 895 коек развернуто в 11 медицинских организациях, в Курганской области завершена подготовка госпиталя в Кургане, в Волгоградской области открыт перепрофилированный инфекционный госпиталь на 120 коек, в Нижегородской области развернуто более 2,6 тыс. коек, в Республике Бурятия (городская больница перепрофилирована для госпитализации людей с инфекционными заболеваниями.

В Пермском крае и Республике Татарстан организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, повышено количество и качество проводимых тестов.

В Курской области медучреждения переведут на особый режим работы. Также там организовано производство изоляционных боксов для медицинских учреждений. В Брянской области выделено 15 млн рублей из областного бюджета на перепрофилирование 19 медучреждений для лечения коронавирусных больных.

Во Владимирская область около 2 тыс. защитных костюмов получили медучреждения региона, в Ленинградской области поступили 35 тыс. масок, респираторов, 3 тыс. защитных костюмов. В Архангельской области развернуто 15 фельдшерских пунктов.

В Московской области организована поставка 300 концентраторов кислорода. В Оренбургской области созданы COVID-бригады. В Республике Башкортостан налажено производство вакцины от коронавируса. В Ивановской области успешно прошли испытания защитные костюмы для работы медиков в «красной» зоне. В Хабаровском крае больным коронавирусной инфекцией начали переливать плазму с антителами к коронавирусу.

Также в Астраханской области организовано тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион. В Новгородской области введена система учета въезжающих в регион. В Брянской области пункты пропуска через государственную границу оборудуют тепловизорами.

В Курганской области приостановили авиасообщение с Москвой до 15 мая.

В Пермском крае, Тамбовской области, Республике Саха (Якутия) усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. В Сахалинской области приостановлено выполнение 4 авиарейсов между Южно-Сахалинском и Москвой с 1 до 22 мая, а также установлены санитайзеры в 220 автобусах городского автопарка.

В Ростовской области утвержден план постепенной отмены противоэпидемических ограничений. В Красноярском крае начнут действовать цифровые пропуска для работников, в Тульской области начали действовать цифровые пропуски с 30 апреля, во Владимирской области утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по региону. В Краснодарском крае перепрофилированы предприятия.

В Ямало-Ненецком автономном округе организованы средства защиты для силовых ведомств и волонтеров. В Москве действует запрет на проведение шумных ремонтных работ во время обязательной самоизоляции. В Хабаровском крае доступно оформление онлайн-заявки на получение пенсии на дому.

В Иркутской области организована сосрочная выплата социальных пособий за май в связи с режимом повышенной готовности. В Ленинградской области для детей медицинских работников, участвующих в лечении больных COVID-19, путевки в оздоровительные лагеря будут бесплатными.

Также в Кемеровской области предусмотрены премии для медицинских работников. Врачи и специалисты с высшим медобразованием во вспомогательных службах получат по 30 тыс. рублей, средний медперсонал – 15 тыс. рублей, младшие и иные специалисты – 7,5 тыс. рублей.