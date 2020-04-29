ЭИСИ рассказал о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

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29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Польша угрожает «Северному потоку» украинскими методами

Польша в очередной раз пытается навредить ГазпромуФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Вслед за Украиной Варшава планирует арестовывать активы Газпрома в Европе. В первую очередь она нацелилась остановить «Северный поток – 2». Цена вопроса почти 1,5 млрд долларов, которые Газпром оказался должен Варшаве по решению Стокгольмского арбитража. Но дело не только в деньгах — на волоске висит и транзит российского газа через Польшу.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус воспринимался многими как Дед Мороз

Захар Прилепин, писатель
Социалисты верили, что Дедушка принесет им социализм. Верующие – что все узрят Бога и Его силу. Врачи и учителя – что про них вспомнят и не будут больше платить им гроши. Подробности...

Дешевая нефть наносит вред природе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Долгосрочные последствия экономического кризиса и низких цен на нефть будут состоять в кардинальном ухудшении экологической обстановки, так как финансирование экологических разработок снизится, а экономить нефть станет экономически невыгодно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Философия любви к человеку помогла нам выстоять

Владимир Путин, президент России
Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Подробности...
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              ЭИСИ рассказал о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

              29 апреля 2020, 12:10

              Текст: Евгения Шестак

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел примеры новых региональных практик по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

              Для исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы, сообщается на сайте ЭИСИ.

              Авторы исследования отметили некоторые региональные практики по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

              Так, в Ярославской области перепрофилирована городская больница на 60 коек, в Брянской области переоборудован акушерский корпус в госпиталь, в Республике Бурятия подготовлены «ковидные» койки в центральных районных больницах, в Республике Мордовия развернуто 700 коек, в Самарской области поступило восемь новых аппаратов ИВЛ, в Еврейской автономной области открыт второй госпиталь для лечения больных коронавирусом, во Владимирской области развернуто 689 коек для больных COVID-19. 

              В Ханты-Мансийском автономном округе 895 коек развернуто в 11 медицинских организациях, в Курганской области завершена подготовка госпиталя в Кургане, в Волгоградской области открыт перепрофилированный инфекционный госпиталь на 120 коек, в Нижегородской области развернуто более 2,6 тыс. коек, в Республике Бурятия (городская больница перепрофилирована для госпитализации людей с инфекционными заболеваниями. 

              В Пермском крае и Республике Татарстан организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, повышено количество и качество проводимых тестов. 

              В Курской области медучреждения переведут на особый режим работы. Также там организовано производство изоляционных боксов для медицинских учреждений. В Брянской области выделено 15 млн рублей из областного бюджета на перепрофилирование 19 медучреждений для лечения коронавирусных больных.

              Во Владимирская область около 2 тыс. защитных костюмов получили медучреждения региона, в Ленинградской области поступили 35 тыс. масок, респираторов, 3 тыс. защитных костюмов. В Архангельской области развернуто 15 фельдшерских пунктов.

              В Московской области организована поставка 300 концентраторов кислорода. В Оренбургской области созданы COVID-бригады. В Республике Башкортостан налажено производство вакцины от коронавируса. В Ивановской области успешно прошли испытания защитные костюмы для работы медиков в «красной» зоне. В Хабаровском крае больным коронавирусной инфекцией начали переливать плазму с антителами к коронавирусу. 

              Также в Астраханской области организовано тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион. В Новгородской области введена система учета въезжающих в регион. В Брянской области пункты пропуска через государственную границу оборудуют тепловизорами. 

              В Курганской области приостановили авиасообщение с Москвой до 15 мая.

              В Пермском крае, Тамбовской области, Республике Саха (Якутия) усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. В Сахалинской области приостановлено выполнение 4 авиарейсов между Южно-Сахалинском и Москвой с 1 до 22 мая, а также установлены санитайзеры в 220 автобусах городского автопарка.

              В Ростовской области утвержден план постепенной отмены противоэпидемических ограничений. В Красноярском крае начнут действовать цифровые пропуска для работников, в Тульской области начали действовать цифровые пропуски с 30 апреля, во Владимирской области утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по региону. В Краснодарском крае перепрофилированы предприятия. 

              В Ямало-Ненецком автономном округе организованы средства защиты для силовых ведомств и волонтеров. В Москве действует запрет на проведение шумных ремонтных работ во время обязательной самоизоляции. В Хабаровском крае доступно оформление онлайн-заявки на получение пенсии на дому. 

              В Иркутской области организована сосрочная выплата социальных пособий за май в связи с режимом повышенной готовности. В Ленинградской области для детей медицинских работников, участвующих в лечении больных COVID-19, путевки в оздоровительные лагеря будут бесплатными. 

              Также в Кемеровской области предусмотрены премии для медицинских работников. Врачи и специалисты с высшим медобразованием во вспомогательных службах получат по 30 тыс. рублей, средний медперсонал – 15 тыс. рублей, младшие и иные специалисты – 7,5 тыс. рублей.


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