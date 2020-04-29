В Москве ожидается облачная погода, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 12–14 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер западный, северо-западный, 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с, в связи с чем 29 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 11–16 градусов тепла. В ночь на четверг температура может понизиться до минус 1 градуса.