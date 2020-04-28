Путин упрекнул в эгоизме ставящих свою свободу выше безопасности других

Президент России Владимир Путин упрекнул в эгоизме тех, кто ставит свою свободу от ограничений, введенных в связи с коронавирусом, выше безопасности других людей.

«Любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы и конституционных прав», – передает слова Путина ТАСС.

Путин также высказался о предстоящих майских праздниках, которые многие собираются провести на дачах.

«Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И, конечно, так и нужно сделать. Прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок», – сказал Путин.

Он отметил, что предстоящие майские дни станут решающими в борьбе с коронавирусом.

«Нам всем нельзя допустить срывов в борьбе с коронавирусом, предстоящие майские дни здесь решающие», – заявил глава государства.

Кроме того, Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса, отметив, что многие россияне пока не почувствовали угрозу от заболевания.

До этого президент продлил нерабочие дни в стране до 11 мая.

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