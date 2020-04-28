Минздрав разрешил клинические исследования препарата «Фавипиравир» от COVID-19

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28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:01  |  vz.ru
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Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Никому не нужную нефть отправили в дрейфующее плаваниеФото: twitter.com/USCGLosAngeles
Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Эта уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Массовые нападки на Тодоренко и Соловьева имеют общий корень

Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года», но ее заработки вряд ли пострадаютФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рунет с пугающей быстротой накрывают волны кибербуллинга. Не успели в соцсетях пройти организованные нападки на телеведущего Владимира Соловьева, как новой мишенью стала его коллега Регина Тодоренко. Причем, если Соловьева атаковала внесистемная оппозиция, то 29-летнюю Тодоренко травили сторонники российского крыла движения MeToo. Обе ситуации стали предметом эмоционального общественного обсуждения. Чем они отличаются и что их объединяет? Подробности...
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Разработки советских биологов угрожают России с Украины

США предпочитают работать с биологически опасными материалами подальше от своих границФото: Josef Vostarek/Zuma/ТАСС
На Украине в разгар эпидемии COVID-19 в Европе разразился скандал, связанный с деятельностью американских биолабораторий. Посольство США в Киеве почему-то попыталось удалить со своего сайта информацию о них. Но в Сети все сохранилось. Кроме того, выяснилось, что работу иностранных биологов власти Украины не контролируют, а в распоряжении американцев оказались разработки эпидемиологов СССР. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Зачем они поджигают наши храмы

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все уже привыкли к хаосу и насилию, который на годы установился на Украине после победы Майдана, и новости оттуда уже давно не удивляют и не ужасают. Однако поджоги храмов и монастырей на Украине ставят нас перед вопросом: зачем? Какие цели преследуют люди, которые это делают? Подробности...
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Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...
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Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Минздрав разрешил клинические исследования препарата «Фавипиравир» от COVID-19

              28 апреля 2020, 11:25

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Минздрав выдал разрешение российскому фармпроизводителю на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» для лечения коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

              В сообщении указывается, что Минздрав «выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата «Фавипиравир» у пациентов, госпитализированных с COVID-19», передает РИА «Новости».

              Клиническое исследование пройдет в 17 медучреждениях в ряде регионов России.

              «Фавипиравир» разрабатывался как противогриппозный препарат с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой. По данным китайских ученых, он показал эффективность при лечении пациентов с COVID-19.

              Напомним, в России за сутки подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего зарегистрировано 93 тыс. 558 случаев коронавируса. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 110 человек.

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