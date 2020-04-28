Минздрав разрешил клинические исследования препарата «Фавипиравир» от COVID-19

Минздрав выдал разрешение российскому фармпроизводителю на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» для лечения коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении указывается, что Минздрав «выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата «Фавипиравир» у пациентов, госпитализированных с COVID-19», передает РИА «Новости».

Клиническое исследование пройдет в 17 медучреждениях в ряде регионов России.

«Фавипиравир» разрабатывался как противогриппозный препарат с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой. По данным китайских ученых, он показал эффективность при лечении пациентов с COVID-19.

Напомним, в России за сутки подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего зарегистрировано 93 тыс. 558 случаев коронавируса. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 110 человек.

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