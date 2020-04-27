Турецкие отели собрались отказаться от шведского стола

В турецких отелях после урегулирования ситуации с коронавирусом планируют отказаться от удобной для туристов услуги «шведский стол», сообщил министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой.

Внутренний туризм в Турции рассчитывают возобновить в мае, а восстановление иностранного турпотока ожидают к августу, пишет «Царьград».

Эрсой заявил, что после урегулирования ситуации с коронавирусом в отелях появятся новые правила. Так, обслуживание будет по комплексному меню и стандартам, более похожим на сервис «а-ля-карт». В связи с нормами дистанцирования хотят ограничить число столов, а также число лежаков на пляже.

Помещения отелей, ресторанов и музеев собираются переоборудовать.

Как отметил Эрсой, туристам, скорее всего, придется забыть о самообслуживании.

При этом глава правления группы Rixos Hotels Феттах Таминджи заявлял, что отказ от шведского стола и системы «все включено» маловероятен.

Напомним, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил комендантский час в Турции с 1 по 3 мая.

На прошлой неделе российские туроператоры открыли бронирование туров на 2021 год.

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