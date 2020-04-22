Российские туроператоры открыли бронирование туров на 2021 год

Туроператоры, работающие на российском рынке, открыли бронирование туров на зиму раньше обычного на фоне пандемии коронавируса, кроме того, бронирование туров открыто и на лето 2021 года, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Акции раннего бронирования на зиму и лето-2021 открыли практически все игроки, работающие на чартерной перевозке, а также ведущие туроператоры, формирующие продукт на регулярных рейсах», – говорится в сообщении на сайте ассоциации.

На зимний сезон 2020-2021 открыта продажа туров по России, а также по таким направлениям, как Таиланд, Вьетнам, Шри- Ланка, ОАЭ, Турция, Индия, Куба, Мексика, Доминикана, Андорра, Болгария, Австрия, Франция, Финляндия, Бахрейн.

На лето 2021 года уже сейчас доступны туры в Турцию, Черногорию, Хорватию, Тунис, Грецию, Испанию, Италию, Таиланд, Иорданию, а также по внутренним направлениям.

Туроператоры предлагают туристам скидки на проживание, а также возможность оплатить тур по частям, добавили в АТОР.

Туризм ранее назвали локомотивом выхода из кризиса для регионов России после победы над коронавирусом.