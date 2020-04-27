Эрдоган объявил комендантский час в Турции с 1 по 3 мая

В первые дни мая в Турции будет введен трехдневный комендантский час для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«С 1 по 3 мая в 31 провинции республики будет введен комендантский час. В пятницу магазины будут открыты с 9.00 до 14.00», – передает его слова ТАСС.

Ранее Эрдоган заявлял, что комендантские часы в стране будут продолжаться. В частности, меры ограничения вводились с 23 по 26 апреля.