Эрдоган объявил о введении в Турции комендантского часа на четыре дня

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о введении в 31 провинции страны комендантского часа с 23 по 26 апреля из-за пандемии коронавируса.

«С 00.00 23 апреля на четверо суток вводится комендантский час в 31 провинции», – передает РИА «Новости» обращение Эрдогана к нации.

По его словам, «эффект от современных мер» уже начал сказываться.

«Число тестов повышается, (относительное) число заболевших уменьшается. Надеюсь, скоро начнет уменьшаться количество смертей», – добавил турецкий лидер.

Ранее комендантский час из-за коронавируса решили вводить в Турции каждые выходные.

Кроме того, в Турции планируют открыть туристический сезон уже в конце мая. В стране предполагают, что к этому времени наступит перелом в пандемии коронавируса.

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