Песков назвал чушью попытки политизировать российскую помощь другим странам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью и абсурдом попытки политизировать помощь Москвы другим странам в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что Россия оказала помощь тем, кто в ней нуждался, без ожиданий ответных действий.

«В данном случае принцип «ты мне, я тебе» абсолютно неприменим ни к подходу российской стороны в целом, ни к убеждениям президента. Помощь оказывалась в первую очередь тем, кто в ней нуждался, кто находился в самой тяжелой ситуации. Каких-либо ожиданий по поводу ответных действий ни у кого не было и быть не могло», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что «когда кто-то пытается эту тему политизировать, связывать с какими-то «разменными» действиями – это просто чушь, полный абсурд».

Ранее Песков раскритиковал ряд государств за попытки в кризисной ситуации в связи с пандемией коронавируса устроить гонку за лидерство в спасении других стран.

Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без внимания ни одно из обращений от других стран с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, Россия оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина), также за помощью обращалась Сирия.