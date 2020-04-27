Вильфанд предсказал рекордно жаркий год

Этот год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений, хотя температурные рекорды не гарантированы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются. Это характеристика глобального потепления», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда.

Также он рассказал, что год может быть рекордно теплым, но вторым или третьем в ранге температур.

«С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», – сказал Вильфанд.

По словам ученого, речь идет о температуре, которая измеряется в приземном слое воздуха, то есть на расстоянии двух метров от поверхности земли.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что в 2020-2024 годах средняя температура на планете может достичь рекордных значений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД