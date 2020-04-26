Десантники ВДВ совершили первое в мире групповое десантирование в Арктике с высоты 10 км

Российские десантники ВДВ по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу впервые в мире провели групповой прыжок на парашютах в Арктике с высоты 10 километров, сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

«Впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 тыс. метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал», – сказал Евкуров, передает ТАСС.

По его словам, десантники применили специальную парашютную систему нового поколения.

В ведомстве пояснили, что военнослужащие также опробовали кислородное оборудование, приборы навигации и специальное снаряжение. Десантирование проводилось из военно-транспортных Ил-76.

В конце марта подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках учений высадились на необорудованное побережье возле полигона Опук в восточной части Крыма.