В воскресенье синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в Москве покажут 3 градуса выше ноля. К обеду потеплеет до плюс 7 градусов, к вечеру температура воздуха в столице поднимется до 8 градусов тепла. Ветер прогнозируется северный, северо-западный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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