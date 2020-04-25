В Москве за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 38 человек с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Там также уточнили, что общее число умерших в столице с подтвержденным коронавирусом достигло 404 человек.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,8 млн человек. В России за сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса, выздоровели 6 250 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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