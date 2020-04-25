Число вирус-позитивных в мире превысило 2,8 млн человек

Число зарегистрированных в мире случаев инфицирования коронавирусом превысило отметку в 2,8 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 млн 811 тыс. 891 случай заражения коронавирусом, отметили в университете, передает ТАСС.

197 тыс. 162 человека с подтвержденным коронавирусом умерли.

В пятницу в США число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, превысило 50 тыс. человек.

В России за последние сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. 24 апреля число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5849.

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