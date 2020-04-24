Банковский служащий украл у пенсионера 30 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержан бывший менеджер банка, которого подозревают в хищении более 30 млн рублей со счета пенсионера, сообщили в СК.

По данным ведомства, 28-летний мужчина с 2015-го по 2020 год осуществлял управление активами 84-летнего VIP-клиента кредитной организации, передает РИА «Новости». За это время менеджер, «злоупотребив доверием потерпевшего», вывел с личного банковского счета пенсионера свыше 30 млн 359 тыс. рублей и потратил их по личному усмотрению.

Следователи продолжают расследование уголовного дела.