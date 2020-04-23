ЧФ опроверг сообщения о задержке ремонта кораблей из-за коронавируса

13-й судоремонтный завод (13-й СРЗ) Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе после короткого перерыва, связанного с эпидемической ситуацией, возобновил работу в полном объеме. Информация о том, что ремонт четырех кораблей задерживается из-за ситуации с коронавирусом, не соответствует действительности, сообщил представитель предприятия Сергей Горбачев.

Ранее газета «Известия» сообщила, что ремонт кораблей Военно-морского флота РФ продлится дольше заявленных сроков из-за связанных с коронавирусом ограничений. По информации издания, до октября в доках 13-го СРЗ Севастополя останутся два ракетных корабля на воздушной подушке «Самум» и «Бора», малый противолодочный корабль «Суздалец», а также катер «Шуя».

«В работе завода, как и любого другого промышленного предприятия, могут возникать задержки, например из-за переноса сроков поставок. Однако информация о том, что ремонт четырех кораблей замедлен из-за ситуации с коронавирусом, не соответствует действительности», – передает ТАСС слова Горбачева.

Он добавил, что сейчас работы по кораблям, находящимся на заводе, ведутся в плановом режиме.

«Завод после небольшого перерыва в конце марта - начале апреля работает в полнокровном, полноценном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Те, кому 65 лет и больше, находятся на самоизоляции, как и те работники завода, которые присматривают за своими детьми. Но это никаким образом не сказывается на алгоритме работы», – отметил он.

Горбачев рассказал также, что доковый ремонт флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» планируется провести за 60 суток.

«22 апреля в док был поставлен флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» на доковый ремонт на срок 60 суток. Доковое обеспечение - это деятельность севастопольского филиала ООО «Ремкор», но все работы осуществляют работники 13-го завода, всех подразделений, всех цехов основного производства», – сказал он.

Горбачев также добавил, что параллельно с доковым ремонтом пройдет и сервисное обслуживание корабля. Всего в работах на крейсере задействованы порядка 400 человек.

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