Горбачев назвал виновных в срыве перестройки

Срыв перестройки произошел из-за действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну, однако это не перечеркивает значение тех событий, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну. Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки», – передает слова Горбачева РИА «Новости».

Он признал, что в свое время перестройка шла трудно, были допущены ошибки, но отметил важность процесса.

«Что удалось и что не удалось – это большая тема. Но, если говорить кратко: удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать», – заявил Горбачев.

По его словам, тезисы времен начала перестройки о готовности к диалогу с Западом, США, Китаем и недопустимости верховенства отдельных стран актуальны и сейчас.

«Конструктивной была и внешнеполитическая часть доклада. Мы выразили готовность к диалогу с Западом, с США, с Китаем. И в то же время сказали: «Мы не признаем права какого-либо государства или группы государств на верховенство или навязывание своей воли». Думаю, это актуально и сегодня, и вообще всегда актуально», – заявил Горбачев.

Первый президент СССР также ответил на обвинения в отсутствии четкого плана при запуске перестройки, который начался после апрельского пленума ЦК КПСС, прошедшего 35 лет назад.

«Я специально накануне этой годовщины перечитал свой доклад на пленуме. Ведь нас все время обвиняют в том, что мы начали перестройку без плана, без программы. Да, у нас не было, да и не могло быть тогда точного «расписания поездов», но, перечитав доклад, я еще раз убедился, что мы знали, в каком направлении идти», – заявил Горбачев.

По его словам, люди поддержали необходимость перемен, с началом перестройки «придя в движение».

«Мы обращались не только к партии, но и ко всему обществу. Честно признали: «В последние годы усилились неблагоприятные тенденции, возникло немало трудностей». Было сказано, что «жизнь диктует необходимость изменений», – вспоминает Горбачев.

Он отметил, что партийцы видели два рычага, которые могли бы ускорить социально-экономическое развитие страны – научно-технический прогресс и перестройка хозяйственного механизма.

«И в центр внимания поставили человека. Активизировать человеческий фактор, развивать демократию – люди услышали эти слова, я это увидел в своих поездках по стране. Люди пришли в движение, они перестали бояться, стали говорить о наболевшем, поддержали необходимость перемен», – отметил бывший советский лидер.

Отметим, что в феврале умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Его коллега говорил, что он не сожалел о своем участии в ГКЧП.