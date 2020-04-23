Горбачев назвал виновных в срыве перестройки

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23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

Коронавирус может оставить кинотеатры без работы и после карантинаФото: Артур Лебедев/РИА Новости
«Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
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«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Горбачев назвал виновных в срыве перестройки

                 23 апреля 2020, 14:43
              Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Срыв перестройки произошел из-за действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну, однако это не перечеркивает значение тех событий, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

              «Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну. Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки», – передает слова Горбачева РИА «Новости».

              Он признал, что в свое время перестройка шла трудно, были допущены ошибки, но отметил важность процесса.

              «Что удалось и что не удалось – это большая тема. Но, если говорить кратко: удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать», – заявил Горбачев.

              По его словам, тезисы времен начала перестройки о готовности к диалогу с Западом, США, Китаем и недопустимости верховенства отдельных стран актуальны и сейчас.

              «Конструктивной была и внешнеполитическая часть доклада. Мы выразили готовность к диалогу с Западом, с США, с Китаем. И в то же время сказали: «Мы не признаем права какого-либо государства или группы государств на верховенство или навязывание своей воли». Думаю, это актуально и сегодня, и вообще всегда актуально», – заявил Горбачев.

              Первый президент СССР также ответил на обвинения в отсутствии четкого плана при запуске перестройки, который начался после апрельского пленума ЦК КПСС, прошедшего 35 лет назад.

              «Я специально накануне этой годовщины перечитал свой доклад на пленуме. Ведь нас все время обвиняют в том, что мы начали перестройку без плана, без программы. Да, у нас не было, да и не могло быть тогда точного «расписания поездов», но, перечитав доклад, я еще раз убедился, что мы знали, в каком направлении идти», – заявил Горбачев.

              По его словам, люди поддержали необходимость перемен, с началом перестройки «придя в движение».

              «Мы обращались не только к партии, но и ко всему обществу. Честно признали: «В последние годы усилились неблагоприятные тенденции, возникло немало трудностей». Было сказано, что «жизнь диктует необходимость изменений», – вспоминает Горбачев.

              Он отметил, что партийцы видели два рычага, которые могли бы ускорить социально-экономическое развитие страны – научно-технический прогресс и перестройка хозяйственного механизма.

              «И в центр внимания поставили человека. Активизировать человеческий фактор, развивать демократию – люди услышали эти слова, я это увидел в своих поездках по стране. Люди пришли в движение, они перестали бояться, стали говорить о наболевшем, поддержали необходимость перемен», – отметил бывший советский лидер.

              Отметим, что в феврале умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Его коллега говорил, что он не сожалел о своем участии в ГКЧП.


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