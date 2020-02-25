Коллега Язова заявил, что тот не жалел об участии в ГКЧП

Маршал Дмитрий Язов до конца своих дней не сожалел об участии в Государственном комитете по чрезвычайному положению (ГКЧП), заявил экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.

«Несколько раз беседовал с Дмитрием Язовым, он не отказывался от своего участия в ГКЧП, сожаления точно не было, но он говорил, что все должно было быть не так. Как именно, не рассказал», – рассказал Ивашов, передает РИА «Новости».

Ивашов отметил, что служил с Язовым долгое время в должности управляющего делами Минобороны, это позволило ему познакомиться с маршалом.

«Это выдающийся человек, военачальник, настоящий русский солдат, который добился всего своим трудом», – охарактеризовал Язова Ивашов.

Он пояснил, что Язова после ареста лишили пенсии и любого дохода, после чего Ивашов пригласил его работать в международном военном сотрудничестве.

«Язов был 13-м министром обороны Советского Союза, это был один из самых сложных периодов для армии. Ему приходилось проводить болезненное реформирование армии, которое, скорее, напоминало ломку и тяжелую перестройку. Процесс сопровождался тотальным сокращением Вооруженных сил и реализация договоров по сокращению стратегических вооружений. При этом силовые структуры подвергались мощной демонизации внутри и извне», – рассказал собеседник агентства.

Между тем министр обороны генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Язова.

«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне. Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром», – заявил Шойгу.

Он отметил, что Язова недаром назначили главой ведомства в сложное для страны время (1987 год), маршал смог достойно исполнить свои обязанности, «оставаясь верным своим идеалам и Родине».

Министр высоко отметил вклад Язова в укрепление обороноспособности страны и борьбу с переписыванием истории.

«Светлая память Дмитрию Тимофеевичу», – заключил Шойгу.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также выразил соболезнования в связи со смертью советского маршала.

«В 1941 году он, семнадцатилетний юноша, встал в ряды защитников отечества, прошел всю войну и после победы над гитлеровцами продолжил служить отчизне. Занимая высокие должности, возглавляя военные округа и министерство обороны, он пронес на своих плечах огромную ответственность за страну, неизменно проявляя в службе мужество, решительность, твердость характера и преданность родине», – сообщил глава СК в соцсетях.

Последний маршал СССР провел большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и стал ориентиром верности избранному делу, подчеркнул Бастрыкин.

«Дмитрий Тимофеевич – человек великой воли, делом доказавший истинную любовь к стране и народу. Его судьба и воинская доблесть навсегда останутся примером для благодарных потомков, ради которых он сражался на фронтах Великой Отечественной войны», – заключил председатель Следственного комитета.

Напомним, маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер во вторник в Москве. Он был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.

Его планируется похоронить 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.