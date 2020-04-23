Кремль спросили от дате выхода с самоизоляции

Взгляд
23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
Разделы

Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
Перейти а раздел…

Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...

«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
Обсуждение: 429 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зеленский вернул Саакашвили в политику

    Словарь коронавируса: главные термины

    Американцы протестуют против карантина

      Перейти а раздел…

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее, положительно

          • Скорее, отрицательно

          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:МИД назвал ущербной критику в адрес ВОЗ и КНР в связи с коронавирусом
              В России подтвердили 4774 новых случая коронавирусаРоссия отреагировала на блокирование в ООН резолюции по коронавирусуВладелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщенияЭксперт: Отчаянное положение заставило ПНС Ливии вспомнить о ЧВК «Вагнера»
              Человечеству посоветовали сменить стратегию выживанияРоссиянам дали совет на случай урезания зарплаты во время эпидемии вирусаВ Германии предложили новые правила авиаперелетов из-за коронавирусаАмериканская рэперша назвала русскую кухню «варварской»
              Китай оценил подход России к вопросу о происхождении COVID-19В Израиле 86-летний мужчина повторно заразился коронавирусомЭксперт: Запрет на «чекушки» только побудит людей больше питьУмерла автор хитов «Ласкового мая» Алла Гольцева

              Главная тема


              Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

              репутационные риски


              ЦБ попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

              начальный этап пандемии


              Меркель предсказала долгую жизнь с COVID-19

              списания долга


              Волочкова осталась без денег на еду

              Видео

              американский посол в Минске


              США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

              невероятная история


              Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

              пособие по безработице


              Забота о мигрантах поможет безопасности россиян

              «неправильный генерал»


              Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

              армия и вооружение


              Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой

              В.И. Ленин – 150 лет


              Борис Межуев: Почему не умирает Ленин

              Сложности самоизоляции


              Анна Долгарева: В четырех стенах психика истончается

              Скандал вокруг сериала


              Сергей Мардан: Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?

              Кремль спросили от дате выхода с самоизоляции

              23 апреля 2020, 13:12

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Даты, до которой должно быть принято решение о выходе граждан с самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              Журналисты спросили у него, есть ли у Кремля определенная дата, до которой необходимо принять решение о выходе граждан из режима самоизоляции.

              «Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

              По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться достаточно напряженной.

              «Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день просто самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной», – ответил Песков на вопрос о том, вышла ли Россия на плато по заболеваемости.

              Песков также переадресовал координационной комиссии правительства и оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса вопрос о введении в других регионах практики цифровых пропусков вслед за Москвой.

              «Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса», – ответил Песков на вопрос о распространении практики цифровых пропусков на другие регионы вслед за Москвой.

              «Безусловно, должны приниматься все меры. Ситуация непростая, и должны приниматься все меры, которые могут быть эффективными в плане борьбы с распространением коронавируса», – добавил он.

              В штабе сообщили, что «за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 774 в 81 регионе, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2 282 (47,8). За сутки подтверждено 42 летальных случая, за весь период по России умерло 555 человек. Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло 62 773 (+8,2%) в 85 регионах.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............