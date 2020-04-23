Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,27 руб.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,83%, до отметки в 75,27 рубля, курс евро – на 0,13%, до 82 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, отмечает ТАСС.

К 10.09 курсы валют ускорили снижение, доллар находился на отметке в 74,95 руб. (-1,19%), а евро – на уровне 81,11 руб. (-1,22%).