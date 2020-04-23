Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала «Зулейха открывает глаза», в котором сыграла главную роль.

«Для меня это перевертыш, я ведь, наоборот, ждала реакции со стороны прогрессивной части общества. Мол, у нас там все приглажено и облегчено. Что те, кто читал Солженицына, скажут: «Чего вы тут устроили пионерский лагерь?» Что это не похоже на раскулачивание и лагеря», – сказала Хаматова в эфире Instagram-аккаунта фонда «Подари жизнь».

Актриса предположила, что некоторые зрители негативно отреагировали на сериал, так как находятся «в стрессе и страхе» и располагают «массой свободного времени» для выплеска эмоций.

«Но в любом случае хочу сказать спасибо всем за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое!» – добавила она.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что одноименный роман Гузели Яхиной – намного глубже и многослойнее, чем экранизация, а сериал сделан по лекалам фильмов, в которых «тупые, безобразные энкавэдэшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей».

На телеканале «Россия 1» стартовал показ сериала «Зулейха открывает глаза». Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова заявила, что после этого начала получать поток оскорблений в свой адрес. Режиссер картины Егор Анашкин прокомментировал резкую критику в адрес проекта.