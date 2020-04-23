Американская рэперша назвала русскую кухню «варварской»

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню, заявив, что традиционные для России блюда – это «варварская еда».

Бэнкс написала в Twitter в ответ на комментарий пользовательницы из России, не оценившей ее пост с видеозаписью домашней готовки, что «русская кухня – это худшая варварская, крестьянская еда, которую я когда-либо видела».

Также она посоветовала подписчице есть «оленьи щеки и свеклу».

Позже она призналась, что некоторые блюда русской кухни ей все же нравятся – например, медовик, блины и икра.

Ранее Бэнкс шокировала пользователей соцсетей идеей сделать футболку со словом «чурка», которое она узнала после концерта в Москве.