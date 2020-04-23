В РАН объяснили подозрения об искусственном происхождении коронавируса

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23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:42  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Украина объявила России войну в Википедии

Украинская версия Википедии знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в Википедию по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но всё-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Зеленский нашел Украине новую проблему

Скандальный Саакашвили принесет Зеленскому массу проблем и внутри страны, и за рубежомФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может в пятницу получить пост в правительстве Украины. Владимир Зеленский предложил ему курировать реформы в стране. Саакашвили уже готов представить в Раде свою «программу неотложных изменений». Но эксперты считают, что назначение скандального политика на высокий пост принесет Зеленскому проблемы как внутри страны, так и ухудшит положение Киева за рубежом. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              В РАН объяснили подозрения об искусственном происхождении коронавируса

              23 апреля 2020, 07:21

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев в ходе онлайн-заседания Евразийского научно-исследовательского института человека поставил под сомнение утверждения об искусственном происхождении коронавируса нового типа.

              Черешнев напомнил, что во время открытия ВИЧ также возникало множество споров о его возможном искусственном происхождении. Он указал, что тогда было сложно поверить в то, что вирус, который передается через кровь и половым путем, мог зародиться в природе, однако впоследствии ученым удалось отследить путь его распространения, и сейчас наука не задается подобным вопросом, передает РИА «Новости».

              По словам академика, чтобы говорить об искусственном происхождении коронавируса, необходимо найти объяснение тому, почему вирус, который стал причиной мировой пандемии, присутствует также в организме летучей мыши.

              «При освоении природы нужно понимать, что есть сотни тысяч вирусов, которые пока неизвестны науке, и из них есть такие, что могут серьезно навредить человеку. Надо вмешиваться в организмы аккуратно и, наконец, подумать об экологии», – отметил ученый.

              Он напомнил, что в семействе коронавирусов 49 разных вирусов, которые делятся на четыре группы, при этом две из них опасны для людей, а еще две – для животных. За последние 20 лет человечество столкнулось с SARS и MERS – атипичной пневмонией в 2002-2003 годах и ближневосточной лихорадкой в 2015.

              По мнению Черешнева, появление SARS-CoV-2 говорит о том, что, возможно, промежутки между вспышками уменьшатся, и человечество будет чаще переживать подобные эпидемии.

              В среду Кремль также счел бездоказательными утверждения об искусственном происхождении COVID-19.

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