В РАН объяснили подозрения об искусственном происхождении коронавируса

Академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев в ходе онлайн-заседания Евразийского научно-исследовательского института человека поставил под сомнение утверждения об искусственном происхождении коронавируса нового типа.

Черешнев напомнил, что во время открытия ВИЧ также возникало множество споров о его возможном искусственном происхождении. Он указал, что тогда было сложно поверить в то, что вирус, который передается через кровь и половым путем, мог зародиться в природе, однако впоследствии ученым удалось отследить путь его распространения, и сейчас наука не задается подобным вопросом, передает РИА «Новости».

По словам академика, чтобы говорить об искусственном происхождении коронавируса, необходимо найти объяснение тому, почему вирус, который стал причиной мировой пандемии, присутствует также в организме летучей мыши.

«При освоении природы нужно понимать, что есть сотни тысяч вирусов, которые пока неизвестны науке, и из них есть такие, что могут серьезно навредить человеку. Надо вмешиваться в организмы аккуратно и, наконец, подумать об экологии», – отметил ученый.

Он напомнил, что в семействе коронавирусов 49 разных вирусов, которые делятся на четыре группы, при этом две из них опасны для людей, а еще две – для животных. За последние 20 лет человечество столкнулось с SARS и MERS – атипичной пневмонией в 2002-2003 годах и ближневосточной лихорадкой в 2015.

По мнению Черешнева, появление SARS-CoV-2 говорит о том, что, возможно, промежутки между вспышками уменьшатся, и человечество будет чаще переживать подобные эпидемии.

В среду Кремль также счел бездоказательными утверждения об искусственном происхождении COVID-19.

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