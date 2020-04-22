Кремль счел бездоказательными утверждения об искусственном происхождении COVID-19

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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

Договор по открытому небу позволял нашей боевой авиации летать над резиденциями ТрампаФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры? Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

Добродушный внешний вид обманчив – у Джули Фишер репутация жесткого политикаФото: nato.usmission.gov
С некоторых пор братская для России Белоруссия демонстративно начала сближаться с Америкой. Новым символом их сближения стало назначение, впервые за много лет, посла Соединенных Штатов в Минске. Трамп решил послать к Лукашенко улыбчивую блондинку – Джули Фишер. Но ее внешность не должна никого обманывать. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Кремль счел бездоказательными утверждения об искусственном происхождении COVID-19

              22 апреля 2020, 12:59

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны, пока нет достаточной информации, чтобы делать какие-то выводы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              «Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляется два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса. Поэтому и те, и другие говорят абсолютно бездоказательно. И скорее всего, пока мы просто не обладаем достаточным количеством информации о том, чтобы делать какие-то заключения», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

              По его словам, в Кремле считают непозволительным оперировать бездоказательными обвинениями в чей-либо адрес по поводу искусственного происхождения COVID-19.

              «В условиях дефицита научно обоснованной, научно проверенной информации ... оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным», – рассказал Песков, комментируя заявления ряда экспертов о якобы искусственном происхождении коронавируса.

              Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко  заявил, что большинство ученых считают, что новый коронавирус имеет естественное происхождение, повода сомневаться в этом нет.

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