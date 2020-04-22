Эксперт: Ложная информация о COVID-19 в интернете приводит к росту числа заражений

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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

Договор по открытому небу позволял нашей боевой авиации летать над резиденциями ТрампаФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры? Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США создают для России новую стратегическую угрозу с моря

США способны в массовом порядке выставлять морские мины с самолетовФото: STAFF SGT. RUSS POLLANEN/U.S. Air Force
ВМС США планируют выпуск новой морской торпеды, предназначенной атаковать подводные лодки – прежде всего российские, разумеется. Более того, сегодня американцы ударными темпами взялись за восстановление своих минных сил, причем на новой технологической основе. Это очень опасно для любого из их противников – и особенно для России. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Эксперт: Ложная информация о COVID-19 в интернете приводит к росту числа заражений

              22 апреля 2020, 23:05

              Текст: Андрей Резчиков

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              Распространяемые о коронавирусе фейки побуждают некоторых россиян пренебрегать мерами безопасности, в результате чего число зараженных растет. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Так она отреагировала на появление фальшивки о том, что тесты на COVID-19 якобы представляют опасность для здоровых людей.

              «За последние три недели волонтеры нашей Лиги выявили в Сети порядка трех тысяч фейковых сообщений о коронавирусе. В основном они распространяются в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, в социальных сетях «Вконтакте», Instagram и других. Причем, такого рода фальшивки распространяют не только обычные блогеры, но и популярные», – сказала Екатерина Мизулина.

              Эксперт добавила, что при помощи таких фейков блогеры пытаются выразить свое оригинальное «особое мнение», либо просто стремятся «повысить популярность своего аккаунта, потому что тема является резонансной», хотя блогеры явно догадываются о недостоверности своей информации.  В последнее время, отметила Мизулина, в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» раскручивается видеоролик о том, что тесты на COVID-19 сами по себе представляют для граждан опасность, потому что якобы уже заражены этой инфекцией.

              «К сожалению, такие ролики приводят к отнюдь не самым позитивным последствиям. Появляется достаточно большое количество людей, которые начинают сомневаться в официальной информации. Они полагают, что коронавирус – это вообще выдуманная на Западе история, например, чтобы установить господство «мирового правительства» или ввести «всеобщую цифровизацию», начать «чипировать население путем вакцинации». В результате такие люди пренебрегают мерами безопасности, которые рекомендуют врачи. Когда они выходят на улицу, то не защищаются и, к сожалению, после этого нередко сами пополняют число зараженных», – возмущается собеседница.

              Чтобы не поддаваться на фейки, Мизулина рекомендует максимально прислушиваться к официальным источникам.

              «Нет никаких сомнений в достоверности такой информации. Нужно беречь свое здоровье и здоровье своих близких. Надо уходить от фейковых сообщений, скептично воспринимать мнение обычных блогеров, которые не имеют никакого медицинского образования. Число таких самоучек в Сети составляет уже не тысячи, а даже миллионы. Каждый пытается высказать свою «уникальную» точку зрения. Зачастую распространение таких постов или видеороликов, к сожалению, оказывается на грани с правонарушением», – предупредила эксперт.

              Ранее в интервью телеканалу «Россия 24» Мизулина рассказала о всплеске мошенничества, возникшем на фоне распространения COVID-19. Только за неделю экспертами Лиги выявлено порядка 230 явно мошеннических аккаунтов в соцсетях. «Какие это виды мошенничества? Основное – это, конечно, продажа цифровых пропусков или пропусков для въезда в тот или иной город», – посетовала Мизулина. Кроме того, на мобильные телефоны россиян, по ее словам, мошенники массово рассылают СМС с поддельными уведомлениями о штрафах за нарушение режима самоизоляции. 

              Больше всего мошенников сейчас скопилось в мессенджере Telegram, отметила эксперт – именно там больше всего ботов по продаже «пропусков».

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль осудил фейки о вирусе, которые растиражирол ряд СМИ. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, публикация ложной информации о коронавирусе или по другим темам уничтожает реноме самих изданий.

              Ранее Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса. Ранее в связи с появлением в Telegram ложной информации о распространении вируса среди саратовских медиков было открыто уголовное дело.  

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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