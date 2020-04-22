Эксперт: Ложная информация о COVID-19 в интернете приводит к росту числа заражений

Распространяемые о коронавирусе фейки побуждают некоторых россиян пренебрегать мерами безопасности, в результате чего число зараженных растет. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Так она отреагировала на появление фальшивки о том, что тесты на COVID-19 якобы представляют опасность для здоровых людей.

«За последние три недели волонтеры нашей Лиги выявили в Сети порядка трех тысяч фейковых сообщений о коронавирусе. В основном они распространяются в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, в социальных сетях «Вконтакте», Instagram и других. Причем, такого рода фальшивки распространяют не только обычные блогеры, но и популярные», – сказала Екатерина Мизулина.

Эксперт добавила, что при помощи таких фейков блогеры пытаются выразить свое оригинальное «особое мнение», либо просто стремятся «повысить популярность своего аккаунта, потому что тема является резонансной», хотя блогеры явно догадываются о недостоверности своей информации. В последнее время, отметила Мизулина, в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» раскручивается видеоролик о том, что тесты на COVID-19 сами по себе представляют для граждан опасность, потому что якобы уже заражены этой инфекцией.

«К сожалению, такие ролики приводят к отнюдь не самым позитивным последствиям. Появляется достаточно большое количество людей, которые начинают сомневаться в официальной информации. Они полагают, что коронавирус – это вообще выдуманная на Западе история, например, чтобы установить господство «мирового правительства» или ввести «всеобщую цифровизацию», начать «чипировать население путем вакцинации». В результате такие люди пренебрегают мерами безопасности, которые рекомендуют врачи. Когда они выходят на улицу, то не защищаются и, к сожалению, после этого нередко сами пополняют число зараженных», – возмущается собеседница.

Чтобы не поддаваться на фейки, Мизулина рекомендует максимально прислушиваться к официальным источникам.

«Нет никаких сомнений в достоверности такой информации. Нужно беречь свое здоровье и здоровье своих близких. Надо уходить от фейковых сообщений, скептично воспринимать мнение обычных блогеров, которые не имеют никакого медицинского образования. Число таких самоучек в Сети составляет уже не тысячи, а даже миллионы. Каждый пытается высказать свою «уникальную» точку зрения. Зачастую распространение таких постов или видеороликов, к сожалению, оказывается на грани с правонарушением», – предупредила эксперт.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 24» Мизулина рассказала о всплеске мошенничества, возникшем на фоне распространения COVID-19. Только за неделю экспертами Лиги выявлено порядка 230 явно мошеннических аккаунтов в соцсетях. «Какие это виды мошенничества? Основное – это, конечно, продажа цифровых пропусков или пропусков для въезда в тот или иной город», – посетовала Мизулина. Кроме того, на мобильные телефоны россиян, по ее словам, мошенники массово рассылают СМС с поддельными уведомлениями о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Больше всего мошенников сейчас скопилось в мессенджере Telegram, отметила эксперт – именно там больше всего ботов по продаже «пропусков».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль осудил фейки о вирусе, которые растиражирол ряд СМИ. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, публикация ложной информации о коронавирусе или по другим темам уничтожает реноме самих изданий.

Ранее Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса. Ранее в связи с появлением в Telegram ложной информации о распространении вируса среди саратовских медиков было открыто уголовное дело.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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