Артист Албегов высказался о поведении жителей Владикавказа стихами осетинского поэта

Заслуженный артист республики Северная Осетия – Алания Алан Албегов высказался о сходе во Владикавказе в нарушение самоизоляции, процитировав текст осетинского поэта Косту Хетагурова об опасности толпы.

«Когда гремит на площадях «осанна» и, как волна, колышется толпа, ты ей не верь, – она непостоянна, капризна, зла, разнузданна, глупа», – процитировал Албегов в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Знал бы великий осетинский поэт Коста Леванович Хетагуров, насколько злободневными кажутся его сроки сегодня. Коста посвятил свою жизнь служению народу. И хотел донести своим землякам простую истину: толпа затопчет всех – и правых, и виноватых. А ответственность за свою жизнь, свое здоровье и здоровье близких каждый будет нести самостоятельно, в одиночку», – отметил Албегов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о сходе в Северной Осетии, где люди массово нарушили режим самоизоляции.

Отметим, что один из участников схода позже лично убедился, насколько тяжело приходится врачам, которые борются с коронавирусом.