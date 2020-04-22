Ученые предложили использовать метод борьбы с раком для лечения коронавируса

Сингапурские ученые предложили использовать для терапии COVID-19 метод иммунотерапии, основанный на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который успешно применяется при лечении раковых больных. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.

Ученые из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре предложили использовать метод борьбы с раком в качестве потенциальной терапии коронавирусной инфекции COVID-19. Помимо поддержки онкологических больных подобная терапия уже успешно используется при лечении ряда инфекционных заболеваний, например гепатита B, передает РИА «Новости».

Как правило, этот тип иммунотерапии требует специализированного персонала и оборудования, и его необходимо проводить неограниченное время. Это делает метод дорогостоящим для лечения большинства типов вирусных инфекций.

Авторы разработали собственный вариант, использующий электропорацию мРНК для конструирования Т-клеток CAR/TCR. При этом функциональная активность Т-клеток ограничивается коротким периодом времени и, следовательно, обеспечивает улучшенные функции безопасности, подходящие для применения у пациентов с вирусными заболеваниями.

«Этот метод используется для лечения раковых больных, когда лимфоциты пациентов перенаправляются для обнаружения и уничтожения раковых клеток. Однако ее потенциал против инфекционных заболеваний и специфических вирусов еще не изучен. Мы утверждаем, что некоторые инфекции, такие как ВИЧ и вирус гепатита B могут быть идеальной мишенью для этой терапии, особенно если лимфоциты спроектированы с использованием подхода, который поддерживает их активность в течение ограниченного периода времени, чтобы минимизировать потенциальные побочные эффекты», – приводятся в пресс-релизе медицинской школы слова одного из авторов исследования, доктора Энтони Таното Тана.

В свое время авторы продемонстрировали, что Т-клетки могут быть перенаправлены для нацеливания на коронавирус, ответственный за SARS. В новом исследовании они показывают, что потенциал иммунотерапии Т-клеток CAR/TCR может быть использован и для коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

«Наша команда продолжает изучать потенциал иммунотерапии Т-клеток CAR/TCR для борьбы с вирусом, вызывающим COVID-19, и защиты пациентов с его симптомами», – говорит первый автор исследования, профессор Антонио Бертолетти.

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