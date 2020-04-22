Новак заявил о спекуляциях на рынке нефти

На рынке нефти отмечается ряд спекулятивных моментов, ситуация очень волатильная, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Очень много спекулятивных моментов, которые мы наблюдаем сейчас, в том числе по фьючерсным контрактам. На сегодняшний день рынок живет в неопределенной ситуации. Это прежде всего связано с тем, что прогнозируется достаточно серьезное заполнение нефтехранилищ во всем мире», – передает слова Новака ТАСС.

Он отметил, что благодаря началу действия соглашения ситуация на рынке улучшится. Министр указал, что объем сокращения добычи нефти странами, которые не входят в ОПЕК+, в мае может составить порядка 15-20 млн баррелей в сутки.

«Такая волатильная ситуация будет продолжаться какое-то время, пока не заработает сделка ОПЕК+ – она заработает с 1 мая – и не заработают меры по снижению ограничительных мер», – отметил Новак.

Он также отметил, что на фоне пандемии снижение глобального спроса на нефть составило от 20 до 30 млн баррелей в сутки.

«Наблюдается беспрецедентная ситуация, когда в результате того, что две трети населения всей планеты находится в режиме самоизоляции и принимаются беспрецедентные меры правительствами всех стран по борьбе с распространением COVID-19, это повлияло на снижение спроса. На сегодняшний день, наверное, мы находимся в самой активной фазе снижения спроса на нефть. По разным оценкам, это снижение составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки», – сказал Новак.

Он сообщил, что на внутреннем рынке наблюдается снижение спроса на нефтепродукты.

«Что касается внутреннего рынка, у нас также наблюдается снижение спроса на нефтепродукты, в частности в рознице на заправочных станциях в апреле пролив нефтепродуктов снизился по автобензинам, сокращение продаж составило порядка 40-50%, по дизельному топливу снижение спроса – порядка 30%», – сказал Новак.

По его словам, сокращение потребления авиакеросина составляет около 50-60%.

При этом переработка нефти в апреле выросла в России на 2,7% за счет роста производства дизельного топлива, заявил министр.

«Что касается переработки, в апреле наблюдаем пока нормальное текущее состояние и даже небольшой прирост на НПЗ, который составил +2,7%, в основном за счет изменений структурных: меньше производство керосина и в большей степени производство дизельного топлива», – сказал он.

Новак указал, что ситуация может измениться в мае, возможно и снижение объемов переработки на НПЗ с продолжением сжатия спроса.

Он отметил, что энергопотребление в среднем по России с начала режима самоизоляции снизилось на 4%, а собираемость платежей за электроэнергию в апреле упала на 7%. В мае эти темпы могут увеличиться, заявил Новак.

По его словам, цены на топливо в России стабильны, по сравнению с прошлым годом стоимость бензина выросла на 1,7%, что ниже инфляции, а цены на авиакеросин с начала года упали на 40%. В оптовом сегменте Минэнерго отмечает снижение стоимости бензина с начала года на 3%, дизеля на 4%.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мировыми ценами на нефть нелегкая, но ее не нужно оценивать по одному дню или одной неделе.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.