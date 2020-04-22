В России ответили на упрек Лукашенко о гречке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет устаревшую информацию о поставках в республику гречневой крупы, заявила зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко.

Абрамченко заявила в эфире канала «Россия 24», что «у Александра Григорьевича (Лукашенко) устаревшая информация».

«13 апреля состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и премьер-министра Республики Беларусь Сергея Николаевича Румаса о двустороннем сотрудничестве, в котором, в том числе белорусской стороной поднимался вопрос о поставках российского продовольствия. В этот же день мы с моим белорусским коллегой договорились о поставках российской гречки и риса в Республику Беларусь», – сообщила она.

Отмечается, что «партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса».

«Учитывая масштабы российского производства и наших внутренних запасов гречки, мы согласовали такие поставки для наших белорусских партнеров. Незамедлительно наши производители и фитосанитарная служба вступили в переговоры с белорусской стороной и 15 апреля сельхозтоваропроизводители Алтайского края отгрузили белорусской стороне 538 тонн гречки», – добавила Абрамченко.

Она добавила, что на данный момент в Белоруссию «уже поставлено 2 тыс. 756 тонн российской гречки».

«Я знаю, что и по другим направлениям мои коллеги из Правительства тесно взаимодействуют с белорусской стороной. Вчера, например, министр здравоохранения России Михаил Мурашко инициативно позвонил своему коллеге из Белоруссии Владимиру Каранику. Они обсудили тактику ведения больных с коронавирусной инфекцией и договорились продолжить взаимодействие. Дополнительных просьб не поступало», – рассказала зампредседателя правительства.

Кроме того, она напомнила, что «5 февраля российская сторона вывезла из китайского города Ухань 10 граждан Республики Беларусь», из которых один человек был в тяжелом состоянии, «ему на территории России была оказана необходимая медицинская помощь».

«В удовлетворительном состоянии он и другие граждане Белоруссии направлены домой. Мы, как и прежде, будем оказывать братскому народу Республики Беларусь необходимое содействие и помощь», – заключила Абрамченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам увеличить производство гречки для внутреннего рынка. По его словам, Россия якобы отказалась продавать эту крупу республике.

В Минсельхозе заявили, что Россия не ограничивала поставку гречихи и гречневой крупы в ЕАЭС, в том числе в Белоруссию.