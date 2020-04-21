Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI

Министр энергетики Александр Новак заявил, что падение цен на фьючерсы нефти марки WTI связано с действиями спекулянтов.

«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге (после 20 апреля майский фьючерс не торгуется на бирже), отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», – отметил он, сообщает ТАСС.

Глава Минэнерго призвал «не драматизировать ситуацию». По его словам, важно понимать, что это «бумажный рынок, а не торговля физической нефтью», передает РИА «Новости».

Министр также отметил, что давление на рынок нефти будет сохраняться до начала соглашения ОПЕК+ в мае, после которого начнется снижение добычи нефти странами вне соглашения и облегчения ограничений.

«Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, с постепенным затовариванием хранилищ и неопределенностью сроков восстановления мировой экономики. Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер», – сказал он.

Новак заверил, что страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией на нефтяном рынке, и имеют все возможности для реагирования.

«Но не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке», – добавил Новак.

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти утром 21 апреля торговалась на уровне 21,41 доллара.