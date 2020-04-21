Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию с распространением коронавируса, а также обменялись мнениями по Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«В центре обсуждения был комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса. Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур, а также продолжить плотную координацию в целях обеспечения возвращения граждан России и Турции на родину», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Путин и Эрдоган также обменялись мнениями по Сирии, сообщает Кремль.

«Президенты России и Турции подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации – прежде всего, принятого в Москве 5 марта дополнительного протокола к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года», – сообщает Кремль.

Лидеры двух стран подтвердили необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета Сирии и ее территориальной целостности. «При этом подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам», – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам. Также обсуждалась реализация совместных проектов в атомной энергетике.

Последний раз лидеры общались 1 апреля, тогда акцент делался на ситуации в Сирии, хотя пандемия коронавируса тоже обсуждалась.