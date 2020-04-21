Facebook ввел ограничения для страниц акций протестов из-за коронавируса

Администрация соцсети Facebook собралась удалять записи, касающиеся организации протестов против санитарных мер в связи с распространением коронавируса в ряде американских штатов, заявил пресс-секретарь Facebook Энди Стоун.

По словам Стоуна, речь идет об акциях протеста, которые планировались в штатах Нью-Джерси, Калифорния и Небраска. Представители компании провели консультации с местными властями и решили, что манифестации противоречат их предыдущим рекомендациям, пишут «Известия» со ссылкой на канал CNN.

Отмечается, что соцсеть позволяет организовывать протесты в том случае, если они не запрещены властями. Мероприятия, противоречащие рекомендациям властей относительно социального дистанцирования, не разрешены в Facebook.

Кроме того, администрация компании намерена провести консультации с властями штатов Нью-Йорк, Висконсин, Пенсильвания и Огайо, в которых аналогичные акции уже прошли или планируются.

Ранее, 18 апреля, в ряде штатов уже прошли протесты с требованием отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В некоторых регионах митингующие требовали также немедленной отставки губернаторов. В частности, свое недовольство против карантина высказали жители в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине.

16 апреля был обнародован план президента США Дональда Трампа о постепенном открытии страны и поэтапном снятии ограничительных мер в 29 штатах, введенных из-за коронавируса. При этом американский лидер предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах.

Между тем число случаев коронавируса в США превысило 780 тыс. человек. Недовольные американцы подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения, так как ВОЗ, по их мнению, проявила халатность в ситуации с коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД