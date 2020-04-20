Минобороны рассказало о состоянии заболевших коронавирусом курсантов Военно-медицинской академии

У нескольких курсантов Военно-медицинской академии им. Кирова диагностирован коронавирус, состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе проведения углубленного медицинского обследования и тестирования в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

При дальнейшем тестировании личного состава академии «пробы еще 55 курсантов других факультетов дали положительный результат». «Состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается», – добавили в ведомстве.

Зараженные изолированы в стационарных условиях инфекционного отделения академии, контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением. В академии усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, проводится дезинфекция.

В Минобороны уточнили, что к участию в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине инфицированные военнослужащие не привлекались.

За сутки в России подтверждено 4 тыс. 268 новых случаев коронавируса в 76 регионах, при этом в 45% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.