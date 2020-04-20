Назван средний возраст заболевших коронавирусом в России

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»

Гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард» заставляет США сесть за стол переговоров с РоссиейФото: пресс-служба Минобороны РФ
Москва и Вашингтон интенсивно обмениваются сигналами о будущем важнейшего международного договора – СНВ-3. Американцы предъявляют России свои условия по продлению действия этого документа, в том числе по поводу судьбы новейшего российского гиперзвукового оружия. Какие требования в ответ предъявляет Соединенным Штатам Россия? Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
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Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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              Назван средний возраст заболевших коронавирусом в России

                 20 апреля 2020, 15:07
              Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
              Текст: Евгения Шестак

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              Средний возраст вирус-положительных женщин в России составляет 47,9 года, а мужчин – 44,7 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

              «На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин – 44,7 года», – сказала она на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

              По ее словам, из общего числа заразившихся дети до 18 лет составляют 7,6%, и «это соответствует примерно общей тенденции, которая сложилась в мире». 

              «Доля заболевших граждан [в возрасте] 65+ составляет 15,5%. Это ниже, чем в других странах», – сообщила она. 

              За последние сутки в России подтверждены 4 тыс. 268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 45,3% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший. Суточная заболеваемость снизилась на 1792 случаев.

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