Больной коронавирусом ударил ножом полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда попытался отправить в больницу человека с коронавирусом, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, участковый уполномоченный из ОП №4 сопровождал представителей Роспотребнадзора. Они шли к 57-летнему екатеринбуржцу, чтобы забрать его в инфекционное отделение ГКБ №40, поскольку у него подтвердился коронавирус. Узнав об этом, мужчина схватил нож и ударил полицейского, передает URA.RU.

«Майору была причинена травма колюще-режущим предметом в области предплечья. На адрес пришлось вызывать подкрепление. В итоге наряд группы немедленного реагирования территориального ОВД задержал дебошира и сопроводил до неотложки. Пострадавшему полицейскому госпитализация, к счастью, не потребовалась», – рассказал Горелых.

По факту применения насилия в отношении полицейского проводится проверка, по ее итогам силовики примут процессуальное решение. Больному коронавирусом теперь грозит уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», которая предусматривает до пяти лет колонии.

В понедельник в оперштабе сообщили, что за последние сутки в России подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах, из них 1 935 (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 155 человек». Всего в стране зарегистрировано 47 тыс. 121 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших выросло до 3 тыс. 446 человек. Суточная заболеваемость снизилась на 1792 случаев.

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