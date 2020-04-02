Лукашенко выступил за «нейтральную» единую валюту в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве с Россией, но это должна быть «нейтральная» валюта – и не белорусский рубль, и не российский рубль.

Как передает пресс-служба белорусского лидера, такое заявление Лукашенко сделал во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Белоруссии.

«У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

При этом глава республики признался, что его больше волнует даже не то, «какой это будет рубль», а где будет территориально расположен эмиссионный центр.

«И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они (Россия) ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?» – сказал Лукашенко.

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