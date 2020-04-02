Кремль опроверг закрытие административных границ в России

Никаких решений федерального центра о закрытии административных границ в России в связи с коронавирусом не было и нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких таких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Он также переадресовал вопросы о мерах, применяемых к нарушившим режим самоизоляции, главам Москвы, Подмосковья и регионов, где такой режим действует.

«Вы можете задать эти вопросы мэру Москвы, вы можете задать губернатору Московской области и главам регионов, где такие режимы введены. Именно они разъясняют. Вся информация содержится на соответствующих интернет-ресурсах, о которых неоднократно говорил (мэр Сергей) Собянин, в том, что касается Москвы. Но это не дело администрации президента», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие меры наказания сейчас могут быть применены к нарушившим режим самоизоляции.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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