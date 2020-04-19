Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения

Нынешняя ситуация с коронавирусом в России позволяет подумать о модернизации системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать о модернизации системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

По словам министра, необходимо поддержать ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса, а также усовершенствовать глобальный механизм реагирования на пободные проблемы.

«Мне хотелось бы сделать три вывода. Первое – поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения. Второе – мы уже сегодня должны задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на вызовы с инфекционными заболеваниями. Третье – это глобальный вопрос доступа и обеспечения медицинской продукции, в том числе сближение регуляторных механизмов и контроля качества медицинской продукции», – сказал он.

Также Мурашко подчеркнул, что национальная система медстрахования в России позволяет не думать о том, как покрывать услуги по оказанию помощи больным коронавирусом.

«Национальная система медицинского страхования позволяет не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения», – сказал он.

Министр добавил, что каждый пациент с коронавирусом в России находится под контролем специалистов и получает все необходимое лечение.

В воскресенье министры здравоохранения стран «большой двадцатки» в онлайн-формате обсуждают совместные меры в борьбе с коронавирусом и устранению его последствий.

«Министры здравоохранения стран G20, а также их заместители и рабочие группы согласовали конкретные шаги для продвижения скоординированного глобального ответа на пандемию COVID-19, в том числе связанного с обменом ключевыми медицинскими данными, ускорением исследований и расширением международного сотрудничества», – отметили организаторы встречи.

Инициатором встречи выступил председатель группы Саудовской Аравии. Также в ней принимают участие Испания, Сингапур, Иордания и Швейцария, представители региональных и международных организаций, в частности, ВОЗ и Всемирного банка.

Напомним, за сутки в России подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 заболевших в 85 регионах.

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