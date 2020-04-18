Названы возможные причины крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае

Причиной крушения частного легкомоторного самолета могли стать ошибка пилота или отказ техники, сообщили в правоохранительных органах.

Источник заявил, что «среди версий крушения частного самолета рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники», передает ТАСС.

Отмечается, что самолет упал в 700 метрах от поселка Лесное, на земле жертв и разрушений нет. На борту были три человека, все они погибли.