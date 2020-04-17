«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером движения «Мы вместе»

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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:00  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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              «Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером движения «Мы вместе»

              17 апреля 2020, 18:53

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              Обладательница титула «Самая красивая бабушка Европы» – Grandmama Europe Екатерина Егина присоединилась к штабу волонтеров «Мы вместе» в Рязани.

              Екатерина Егина завоевала титул Grandmama Europe в январе 2020 года на соревнованиях в Болгарии, сообщается на сайте Мывместе2020.рф. Женщине 50 лет, она – мама двоих взрослых детей и бабушка, а еще предприниматель в сфере здорового питания и красоты.

              «Я раньше никогда не была волонтером. Это мой первый опыт. Я нашла информацию на сайте Мывместе.рф, подала заявку. Знала, что могут потребоваться сутки, чтобы с тобой связался оператор. Но не стала ждать и нашла наш рязанский региональный штаб самостоятельно. Мне хотелось поскорее приступить к работе», – рассказала Егина.

              Женщина прошла в рязанском штабе инструктаж, получила дезинфицирующие средства и уже совершила на своей машине первые выезды по заявкам на горячую линию «Мы вместе» с участником волонтерского движения. Егина развозила продукты пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

              «Конечно, волонтерская работа придает ощущение значимости. Так приятно видеть, как нам рады, как нас ждут. Все бабушки, к которым мы ездили по заявкам, очень дружелюбные. Они шутят, улыбаются. Особенно мне запомнились слова одной бабушки: «Так бы хотелось вас обнять, если бы не коронавирус», – поделилась своими впечатлениями от первого дня работы обладательница престижного титула.

              Егина отметила еще ряд интересных особенностей работы: «В списке покупок, с которыми мы помогаем иногда попадаются интересные записи: масло купить в таком-то магазине, хлеб в таком-то. Но эти магазины находятся в шаговой доступности от домов заказчиков. Никто не посылает ехать в какие-то удаленные точки, не просит что-то сверхсложное».

              После размещения поста в Instagram о волонтерской работе Егиной уже написали несколько девушек, которые готовы заняться добровольческой деятельностью. Женщина считает, что в России очень много неравнодушных людей, которые хотят помочь в ситуации с пандемией, просто не все они осведомлены об имеющихся возможностях.

              Егина обратилась к землякам и жителям других регионов: «Хочу пожелать всем читателям: не оставайтесь равнодушными. Да, все сейчас напуганы, но именно поэтому всем нужно «прижаться друг к другу», образно говоря. Помните, что старикам, особенно одиноким – сейчас страшнее всего. Они дезинформированы, не знают, где правда. Они напуганы, но им не с кем посоветоваться. Одной из бабушек мы оставили брошюру с контактами горячей линии, сказали, что, может быть, это пригодится кому-то из ее родных или друзей. На что бабушка ответила, что ей и передать-то этот листок некому. Это все очень грустно, конечно же. Вот им, этим пожилым людям и нужно подставить плечо поддержки».


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